قوات الرد السريع تؤسس نادٍ رياضي

2022/03/07 | 16:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أسست قوات الرد السريع، نادٍ رياضي يحمل أسم القوات في مختلف العاب الرياضة العراقية.وقال وزير الشباب والرياضة عدنان درجال في بيان تلقته “ايرث نيوز” إن “الوزارة تؤكد تسهيل جميع الاجراءات من أجل تقديم الدعم لنادي الرد السريع حديث التأسيس التابع لقيادة قوات الرد السريع، اذ تباحثنا خلال اللقاء بقائد فرقة الرد السريع […]

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