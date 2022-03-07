من بينها الغاء فحص كورونا.. اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تتخذ عدد من القرارات

2022/03/07 | 16:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي

يرأس اجتماع اللجنة العليا للصحة

والسلامة الوطنية

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عقدت اللجنة العليا للصحة والسلامة

الوطنية، اليوم الإثنين، اجتماعها

الدوري برئاسة رئيس مجلس الوزراء ا

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