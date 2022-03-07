المحكمة الاتحادية توضح بشأن قرار إلغاء تشكيل لجنة التحقيق بقضايا الفساد

2022/03/07 | 16:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم

الاثنين، توضيحا بشأن قرار إلغاء تشكيل

لجنة التحقيق بقضايا الفساد.

وذكرت المحكمة في بيان، ان "المحكمة

الاتحادية العليا، اصدرت قرارها بالعدد

(169/ اتحادية/ 2021) ف

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