2022/03/07 | 16:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ ذي قار يحدد موعداً لتوزيع الأراضي على الصحفيين

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