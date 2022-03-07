ارتفاع الوفيات.. العراق يعلن موقفه الوبائي للجائحة - عاجل

2022/03/07 | 16:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنها "سجلت 737 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 1806 من الأشخاص للشفاء".

وأضاف البيان أن "حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 18 حالة في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ عددهم 45641".

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