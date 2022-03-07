بعد “غزل” الامير بن سلمان: شروط إعادة ترميم العلاقات السعودية الإيرانية

2022/03/07 | 16:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / فاطمة عواد الجبوري ..يتراجع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن تصريحات سابقة له هاجم فيها إيران وقال بأنه سينقل المعركة إلى قلب طهران.حيث قال الأخير منذ يومين بأن إيران هي جارة لنا للأبد ولا يمكن التخلص من بعضنا البعض.تأتي تصريحات ولي العهد السعودي بعد الأنباء الواردة من فيينا […]

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