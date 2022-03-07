البيت الابيض: بايدن يجري محادثات مع ماكرون وشولتس وجونسون الاثنين

2022/03/07 | 16:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بايدن يجري محادثات مع ماكرون وشولتس وجونسون حول أوكرانيا الساعة 15,30 ت غ (البيت الأبيض)

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