تسجيل 18 وفاة و737 اصابة جديدة بكورونا في العراق

2022/03/07 | 16:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الصحة العراقية ،اليوم الاثنين، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في البلاد.

وسجلت الوزارة، 737 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 1806 أشخاص للشفاء”.

وأضاف البيان، أن “الوفيات الجديدة بكورونا بلغت 18 حالة في عموم محافظات البلاد”، لافتا إلى أن “الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 45641”.

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