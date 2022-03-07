ارتفاع اصابات كورونا لهذا اليوم

2022/03/07 | 16:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت 737 إصابة جديدة.

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