تحالف الفتح يطالب الاتحادية بالكشف عن مصير “لجنة أبو رغيف”

2022/03/07 | 16:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص طالب تحالف الفتح، الاثنين، بالكشف عن مصير لجنة أبو رغيف وخصوصاً بعد تأكيدها القرار للمرة الثانية بعدم شرعيتها، مؤكداً أن، تفاصيل اللجنة مغيبة للان ولا نعلم أذ حصلت حالات وفاة اثر التحقيق أو ابتزار .وقال عضو التحالف غضنفر البطيخ في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن “مصير لجنة أبو رغيف مجهول وهناك ضبابية وعدم رؤية […]

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