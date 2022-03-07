شاهد.. أوكراني يصور من شقته دبابات روسية تنتشر بين المنازل غرب كييف

2022/03/07 | 16:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرصد هذا الفيديو دبابات روسية تتمركز وسط مباني سكنية مدنية غرب العاصمة الأوكرانية، كييف.

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