ذي قار تصادق على أمر يخص شريحة الصحفيين

2022/03/07 | 16:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..صادق محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، الاثنين، على التصاميم القطاعية لشريحة الصحفيين، تمهيداً لتوزيعها في الايام المقبلة.وقال الغزي في بيان تلقته /المعلومة / ان “الحكومة المحلية صادقت اليوم على التصميم القطاعي لقطع الاراضي السكنية لشريحة الصحفيين”.وأضاف، أن المصادقة شملت “151” قطعة ارض سكنية ، مشدداً على بلدية الناصرية ان يتم […]

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