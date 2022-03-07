نسبة اصابة كورونا في العراق انخفضت 80% منذ ذروة الموجة الرابعة.. لم يتبق شيء على انتهائها

2022/03/07 | 16:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد مازالت نسبة الاصابات بكورونا في العراق مستقرة عند 5% منذ ايام، وسط آمال بانتهاء الموجة الرابعة من جائحة كورونا.واظهر الموقف الوبائي تسجيل 737 اصابة بفيروس كورونا باجراء 13525 فحصا خلال الـ24 ساعة الماضية، مايعني ان نسبة الاصابة تبلغ 5% فقط، في انخفاض عن ذروة الموجة الرابعة التي بلغت فيها نسبة الاصابة […]

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