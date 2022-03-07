شركة توزيع المنتجات النفطية تضبط خرقاً لأنبوب النفط الخام في النهروان

2022/03/07 | 16:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – وسام الملاأعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الاثنين، ضبطها خرق لأنبوب نفط خام وحاويات مدفونة معدة للتهريب في النهروان.وقال مدير عام توزيع المنتجات النفطية حسين طالب في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هيئة التفتيش التابعة لشركة توزيع المنتجات النفطية تمكنت من ضبط خرق لانبوب النفط الخام وحاويات كبيرة مدفونة تحت الارض معدة للتهريب تحتوي على منتوج النفط الخام تستعمل للخزن في منطقة النهروان اضافة الى حجز صهريجين اثنين للنفط الخام".وأشار إلى أن "مكافحة ومراقبة التفتيش المتمثلة بهيئة تفتيش الجهة الرقابية لشركة المنتجات النفطية ترصد اوكار التهريب بناء على معلومات استباقية والخط الساخن حيث يتم التعاون مع الاجهزة الامنية للتعامل مع تلك الخروقات".وأضاف أنه "قبل ثلاثة ايام تمكن ابطال هيئة تفتيش المنتجات النفطية وفي المكان ذاته من رصد احدى حالات التهريب واليوم تعد الحالة الثانية للتجاوز على الانبوب"، مبينا أنه "تم حجز صهريجين اثنين محملين بالنفط الخام".وأشار إلى أن "الهيئة مستمرة بهذه الاجراءات ولدينا تقارير عن الاجراءات التي تقوم بها مكافحة التهريب في هيئة التفتيش لتوزيع المنتجات النفطية بالتنسيق مع الجهات الامنية وشرطة الطاقة".

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