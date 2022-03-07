الكاظمي يشدد على أهمية الاستمرار باتباع الاجراءات الوقائية

2022/03/07 | 16:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي ،اليوم الاثنين، على أهمية الاستمرار باتباع الإجراءات الوقائية إلى غاية إحراز التأمين الشامل وتجاوز هذه الأزمة بنجاح.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، إن” اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، اليوم الإثنين، عقدت اجتماعها الدوري برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

واطلع الكاظمي حسب البيان، على عرض شامل لتطورات الجائحة، والإجراءات المتخذة في مواجهتها، وتفاصيل الاحترازات والاحتياطات المتبعة من قبل الجهات المسؤولة عن مواجهة الجائحة، وشدد سيادته

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بجهود الكوادر الصحية والجهات المساندة لها في مختلف الاختصاصات والواجبات المناطة، الذين برهنوا أعلى حالات الالتزام والتفاني في سبيل خدمة الوطن والمواطن، والتوعية بالإجراءات الوقائية وأهمية تلقي اللقاح وتأمينه في المنافذ الرسمية.

وشهد اللقاء مناقشة شمول العراق بمراجعة شاملة لطريقة التعامل مع الحالات الطارئة مع ضمان التغطية الصحية.

وبعد استعراض الموقف الوبائي العام في العراق، أصدرت اللجنة القرارت الآتية:

1- الموافقة على الاكتفاء بإبراز شهادة تلقيح (COVID-19)، للوافدين إلى العراق أو المغادرين منه، سواء من المواطنين العراقيين أو الأجانب تبيّن تلقيهم جرعة واحدة من لقاح (جونسون آند جونسون)، أو جرعتين لبقيّة الأنواع، وعدم المطالبة بنتيجة فحص سالب (PCR) عند مغادرة العراق أو الدخول إليه بدءاً من الأول من نيسان 2022، ويقدم من يتعذر عليه اللقاح لأسباب صحية تقريره الطبي المصدق من وزارة الصحة والفحص السالب.

2- اعتماد الدوام الحضوري لطلبة الدراسات الأولية في الكليات والجامعات الحكومية والأهلية للعام الدراسي المقبل 2022/2023، وتبعاً لمعطيات الوضع الوبائي الحالية للجائحة وتطوّراته.

3- توجيه الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمؤسسات غير الحكومية تطبيق قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وقرارات مجلس الوزراء، بمتابعة الموقف التلقيحي لمنسوبيها والطلبة والتعاون مع الفرق التلقيحية والصحية التابعة لوزارة الصحة لتلقيحهم ومتابعة الإجراءات الوقائية في داخل مؤسساتها.

4- الاستمرار بحملات توعية المواطنين عبر القنوات الإعلامية ومؤسسات الدولة كافة، بالإضافة إلى النشاطات الاجتماعية كافة، وبذل الجهود لحثهم على الالتزام بالإجراءات الوقائية وتشجيعهم لأخذ اللقاح بأسرع وقت وفي أقرب منفذ تلقيحي.

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