2022/03/07 | 16:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ،اليوم الاثنين، انه طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي “وقف الأعمال العسكرية فورا” في اوكرانيا و”ضمان المرور الآمن للمساعدات الانسانية”.

وقال المسؤول البلجيكي على تويتر إن “الاتحاد الأوروبي يدين بأشد العبارات العدوان الروسي على أوكرانيا” مضيفا أنه شدد خلال محادثته مع بوتين “على ضرورة ضمان أمن وسلامة المنشآت النووية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس المجلس الأوروبي يطالب بوتين بوقف الأعمال العسكرية وضمان مرور المساعدات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس المجلس الأوروبي يطالب بوتين بوقف الأعمال العسكرية وضمان مرور المساعدات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).