البيت الأبيض: بايدن سيعقد اجتماعا مع قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا الاثنين

2022/03/07 | 16:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بايدن يجري محادثات مع ماكرون وشولتس وجونسون حول أوكرانيا الساعة 15,30 ت غ (البيت الأبيض)

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