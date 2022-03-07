زيدان يبحث مع الكاظمي سبل التعاون في مكافحة الإرهاب

2022/03/07 | 16:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق

زيدان، اليوم الاثنين، رئيس مجلس

الوزراء مصطفى الكاظمي لبحث سبل

التعاون في مكافحة الإرهاب وجرائم

الفساد الإداري.

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته وكالة

نون الخبرية،

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