اختلاس بقرابة 1.5 مليار في شركة نفط ميسان

2022/03/07 | 16:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة

الاتحاديَّة، اليوم الأثنين، عن ضبطها

حالات اختلاسٍ بمبلغ يصل الى قرابة

مليار ونصف المليار دينار ومغالاة في

الأسعار في مُحافظة ميسان.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته

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