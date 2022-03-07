ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الإثنين، إلى أكثر من 2.3 مليون إصابة.
ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 7 آذار/مارس، وتضمن تسجيل 737 إصابة جديدة، و18 حالات وفاة.
وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 1800 حالة تماثل للشفاء بمعدل 97.7%.
اقرأ/ي أيضًا:
الصحة: الإصابات المسجلة بمتحور "أوميكرون" تشكل 30% من المواقف الوبائية
الصحة توصي بـ4 نقاط "مهمة" لتجنب الموجة الخطيرة المقبلة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجائحة تحصد 18 عراقيًا ومئات الإصابات الجديدة ) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجائحة تحصد 18 عراقيًا ومئات الإصابات الجديدة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).