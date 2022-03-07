الجائحة تحصد 18 عراقيًا ومئات الإصابات الجديدة

2022/03/07 | 17:04 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الإثنين، إلى أكثر من 2.3 مليون إصابة.

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 7 آذار/مارس، وتضمن تسجيل 737 إصابة جديدة، و18 حالات وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 1800 حالة تماثل للشفاء بمعدل 97.7%.

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