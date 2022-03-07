الحكم بالسجن لعامين بحق ناشطين اكراد لدعوتهم مقاطعة المنتجات التركية

2022/03/07 | 17:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأحكام صدرت بموجب وثائق قام جهاز الأمن في إقليم كردستان بتزويدها للمحكمة.

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