العقوبات النفطية ضد بوتين ومضاعفاتها

2022/03/07 | 17:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتعرض الرئيس بايدن الى ضغوط متزايدة من قادة الكونغرس من الحزبين لتضييق الحصار الاقتصادي على روسيا التي تواصل قواتها غزوها المدّمر لأوكرانيا، بما في ذلك مقاطعة صادرات النفط والغاز من روسيا والتي استثنتها واشنطن ودول حلف الناتو من سلة العقوبات المالية والاقتصادية التي فرضتها واشنطن وحلفائها فوز بدء الغزو.اقتراب واشنطن والعواصم الأوروبية من قطع أهم شريان حيوي للاقتصاد الروسي والمصدر الرئيسي للعملة الأجنبية، أبرز إلى العلن وبشكل نافر علاقات واشنطن المعقدة بالدول الرئيسية المنتجة للنفط مثل تلك التي

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