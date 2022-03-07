الاتحاد الأوروبي يبحث مسألة منح العضوية لأوكرانيا في

2022/03/07 | 17:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، في تغريدة الاثنين، إن طلب أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي سيناقش في "الأيام المقبلة".

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