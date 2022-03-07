2022/03/07 | 17:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..علقت النائبة عن محافظة بغداد سهيلة السلطاني، الاثنين، على تجاهل الحكومة المركزية لقرارات المحكمة الاتحادية وعدم إلزام الاقليم بتسليم واردات النفط وتطبيق قانون النفط والغاز، موضحةً أن الإقليم طفل الحكومة المدلل والبصرة تعاني.وقالت السلطاني في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “الحكومة المركزية بعيدة عن مراعاة محافظات الوسط والجنوب لذلك تعتبر الإقليم الطفل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السلطاني: الإقليم طفل الحكومة المدلل ولن تطالبه بواردات النفط) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السلطاني: الإقليم طفل الحكومة المدلل ولن تطالبه بواردات النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).