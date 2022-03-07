طهران: الأهم هو منع امتداد النزاع في أوكرانيا إلى دول أخرى

2022/03/07 | 17:09 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكدت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين تمسك طهران بالجهود الرامية إلى منع امتداد النزاع المسلح في أوكرانيا إلى دول أخرى.وقال المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده خلال مؤتمر صحفي: “الأهم هو بذل الجهود المشتركة لمنع خروج الأزمة (في أوكرانيا) من تحت السيطرة وامتداد رقعة الحرب”.وأضاف أن هناك “ما يكفي من أزمات في […]

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