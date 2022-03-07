وفد برلماني باكستاني يزور العراق

2022/03/07 | 17:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، أن وفدا برلمانيا باكستانيا سيزور العراق.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "إستقبل سفير جُمهوريَّة العراق في إسلام آباد، حامد عباس لفتة، بتاريخ 7/3/2022، وسيم إقبال مدير العلاقات الدوليَّة في البرلمان الباكستانيّ، في مقر السفارة".

وأضاف البيان أنه "جرى التباحث حول تطوير آليات التعاون البرلمانيّ بين السلطتين التشريعيتين العراقيَّة والباكستانيَّة، والتشاور حيال مُختِلف القضايا التي تتعلق بالمحافل البرلمانيَّة الدوليَّة، وسُبُل تحقيق المصالح المُشترَكة التي تخدم البلدين الصديقين".

وتابع: "كما ناقشا سُبُل تفعيل لجنة الصداقة البرلمانيَّة بين مجلسيّ النواب العراقيّ والباكستانيّ، لما لها من أهميّة في توطيد التعاون البرلمانيّ بين الجانبين".

من جانبه أفصح إقبال عن "قرب تحقيق زيارة رسميّة لوفد برلمانيّ باكستانيّ إلى العراق لغرض المباركة في نجاح الانتخابات العراقيَّة الأخيرة وإختيار مجلس نواب جديد".

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