العراق يحترز من كارثة نووية في اوكرانيا

2022/03/07 | 17:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفرق الفنية التابعة للمركز وضعت في حالة التأهب والاستجابة لأي حادث طارئ .

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