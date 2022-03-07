كراهية الغرب !

2022/03/07 | 17:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُرَاقِب العالمُ مشاهدَ الغزو الروسي الغاشم لأوكرانيا بكثير من الحزن والألم، وبكثير من القلق والترقّب أيضا.الحزن والألم مبعثهما: مشاهدُ القتل والدمار، وتقطيع أوصال دولة كبيرة كانت آمنة مستقرة..

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