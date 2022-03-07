2022/03/07 | 17:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، عن تعرض مئات المدنيين للقتل أو الإصابة منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.وقال بلينكن، إن “هناك تقارير عن هجمات وقصف روسي على الكثير من المناطق في أوكرانيا وروسيا تحاصر مدنا مثل ماريوبول والعالم يطالبها بالتوقف عن الحرب فورا”.وأضاف، أنه “قدمنا وحلفاؤنا مساعدات عسكرية وطبية […]

ظهرت المقالة الخارجية الأميركية: روسيا قتلت مئات المدنيين والعالم يطالبها بالتوقف فورا أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الأميركية: روسيا قتلت مئات المدنيين والعالم يطالبها بالتوقف فورا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الأميركية: روسيا قتلت مئات المدنيين والعالم يطالبها بالتوقف فورا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).