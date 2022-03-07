مزارعون أوكرانيون يحاولون قيادة مدرعات روسية تركها جنودها قرب ميكولايف

2022/03/07 | 17:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر فيديو اُلتقط قرب مدينة ميكولايف الأوكرانية عددًا من المدرعات الروسية المهجورة والتي تركها جنودها بعد طردهم في أعقاب معارك شرسة دارت قرب المدينة، في حين حاول بعض المزارعين في المنطقة قيادة هذه الآليات، يأتي ذلك في ظل استمرار القصف الروسي الذي غالبًا ما يبدو عشوائيًا تجاه المناطق المدنية في أوكرانيا.

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