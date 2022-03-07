اجتماعات كردية سرية لطرح مرشح توافقي لرئاسة الجمهورية

2022/03/07 | 17:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / أربيل..كشف مصدر سياسي مطلع، الاثنين، عن وجود اجتماعات سرية بين الحزبين الكرديين جرت خلال اليومين الماضيين.وقال المصدر في حديث لوكالة /المعلومة/ إن “اجتماعات سرية جرت بين الحزبين الكرديين تهدف للخروج بمرشح توافقي لرئاسة الجمهورية”.وأضاف أن “زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني وافق على أن تتولى شخصية أخرى رئاسة الجمهورية، شرط […]

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