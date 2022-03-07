حمى الأسعار تصل الى مناطق كردستان

2022/03/07 | 17:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / السليمانية..شهدت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا غير مسبوق في أسواق محافظة السليمانية وعموم محافظات الإقليم.وقال مراسل /المعلومة/، إن، أسعار زيت الطعام وصلت إلى 4 آلاف دينار، كما تجاوز سعر كيس الطحين حاجز 50 ألف دينار، بينما هناك ارتفاع كبير في أسعار الخضار والفواكة.وأضاف أن، الحكومة المحلية لم تتخذ أي إجراءات حتى […]

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