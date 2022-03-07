2022/03/07 | 17:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الكاظمي: الحكومة حريصة على الارتقاء بالواقع الصحي وتطوير الخدمات المقدمة » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 17:43

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: الحكومة حريصة على الارتقاء بالواقع الصحي وتطوير الخدمات المقدمة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: الحكومة حريصة على الارتقاء بالواقع الصحي وتطوير الخدمات المقدمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).