2022/03/07 | 18:10 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cokSVPLrjDE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دجلة تأخذكم في حكاية مع مسبار الأمل) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. دجلة تأخذكم في حكاية مع مسبار الأمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).