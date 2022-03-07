أميركا توافق على سحب 2.7 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي

2022/03/07 | 18:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قالت وزارة الطاقة الأميركية في بيان اليوم، إنها وافقت على سحب 2.7 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي للبلاد لصالح شركة إكسون موبيل وذلك للمرة الـ12، بحسب وكالة “رويترز”.وأضاف البيان، أن هذه الخطوة تأتي في إطار موافقة إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، في نوفمبر 2021 على السحب من الاحتياطي […]

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