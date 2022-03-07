شكوك حول مشاركة مبابي ضد ريال مدريد بعد إصابة في التمارين

2022/03/07 | 18:13 - المصدر: قناة التغيير

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تحوم الشكوك حول مشاركة المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي مع فريقه باريس سان جرمان ضد ريال مدريد الاسباني الاربعاء في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بسبب إصابة تعرض لها في التمارين الاثنين وفق ما أفادت عدة تقارير.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية إن “مشاركة كيليان مبابي غير مؤكدة للغاية، ولقد تعرض صباح يوم الاثنين لإصابة في قدمه”.

وتابعت “في البداية، خشي نادي العاصمة من وجود كسر، لكن الفحوصات التي خضع لها في وقت مبكر من فترة بعد الظهر استبعدت هذه الفرضية، لكن رحلة بطل العالم إلى مدريد الأربعاء ليست مؤكدة أبدًا”.

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