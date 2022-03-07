هولندا تؤكد استعدادها للتعاون مع العراق في ملف المياه والزراعة

2022/03/07 | 18:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بحث وزير التخطيط، خالد بتال النجم، مع مبعوث مملكة هولندا لشؤون المياه، هينك اوفنك، والوفد المرافق له، اليوم الاثنين، التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزه.وذكرت وزارة التخطيط في بيان تلقته “ايرث نيوز” انه “جرى خلال اللقاء الذي حضره مدير عام التعاون الدولي في وزارة التخطيط، ساهر عبدالكاظم، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين […]

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