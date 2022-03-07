محافظ كركوك يفتتح أربعة مدارس وروضتين بمناطق مختلفة من المحافظة

2022/03/07 | 18:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك – واع – مهدي الربحاويافتتح محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، اليوم الاثنين، أربعة مدارس وروضتين في مناطق مختلفة من المحافظة. وأوضح الجبوري في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "إدارة محافظة كركوك تسعى إلى إنهاء الدوام الثلاثي في المدارس، من خلال افتتاح مدارس جديدة في المناطق التي تشهد كثافة سكانية كبيرة". وأشار الى انه "افتتح مدرسة نموذجية تتكون من 18 صفا في حي العسكري، ومدرسة أخرى بمنطقة الحرية، بكلفة 3 مليار و600 مليون دينار ، إضافة إلى افتتاحه مدرستين تتكونان من 12 صفا في منطقة القادسية الثانية بكلفة بلغت 840 مليون دينار عراقي".وأضاف ،"تم افتتاح روضتين للأطفال بمنطقة القادسية الثانية وحي النصر بلغت كلفتهما 500 مليون دينار"، مبينا أن "الحكومة المحلية في محافظة كركوك تسعى للارتقاء بالواقع التربوي عبر وضع خطط لإعادة تأهيل المدارس ضمن موازنة ٢٠٢٣ ، وخاصة في المناطق المحررة ".

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