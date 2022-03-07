بدء جولة ثالثة من المفاوضات الأوكرانية الروسية في بيلاروس

2022/03/07 | 18:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأت الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية الأوكرانية الرامية إلى إيجاد تسوية للنزاع في أوكرانيا مساء ،اليوم الإثنين، في بيلاروس، على ما أفادت وكالات الأنباء الروسية والبلاروسية.

وأفاد وكالة بلتا البيلاروسية في حسابها على تلغرام “بدأت الجولة الثالثة من المفاوضات في بيلوفيشسكايا بوشا”، المنتزه الوطني على الحدود بين بيلاروس وبولندا، مرفقة النبأ بصورة للوفدين الروسي والأوكراني جالسين إلى طاولة المفاوضات.

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