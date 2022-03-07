2022/03/07 | 18:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأوروبيين ،اليوم الاثنين، بالقدوم ومساعدة بلاده في معركتها ضد روسيا، وقال لهم إذا سقطنا ستسقطون أنتم أيضا

وطالبت الحكومة الأوكرانية روسيا بالتوقف عن التلاعب بأرواح المدنيين، معربة عن أملها بأن يتفهم الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون أن روسيا تتلاعب بقضية الممرات الإنسانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيلينسكي للأوروبيين: إذا سقطنا ستسقطون أنتم أيضا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيلينسكي للأوروبيين: إذا سقطنا ستسقطون أنتم أيضا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).