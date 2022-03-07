2022/03/07 | 18:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أيدت محكمة التمييز في الكويت حكما قضى بالإعدام شنقا لمواطن أقدم على قتل زوجته عمدا مع سبق، وألقى بجثتها في بر منطقة السالمي، بحسب ما أوردته صحيفة "الأنباء".

وتعود الجريمة إلى مارس عام 2020، حين تقدمت والدة المجني عليها ببلاغ أفادت فيه عن تغيب ابنتها منذ أيام، موضحة أنها اتصلت بالمتهم (الزوج) الذي تبين أنه أغلق هاتفه.

وبعد تحقيقات المباحث الجنائية، تم ضبط الزوج واعترف بارتكابه الجريمة، ودل على مكان إلقاء الجثة حيث تم رفعها وإحالته إلى النيابة.

وتبين للقضاء أن المتهم من أصحاب السوابق ومطلوب بقضايا مالية.

واعترف المتهم أنه قام بضرب زوجته المجنى عليها على رأسها بعصا، ومن ثم وضعها بحقيبة، وألقى بها في مكان مخصص للتخلص من الحيوانات النافقة وغطاها بكمية من الأخشاب.

وكانت الكويت قد شهدت جريمة مماثلة، حيث ذكرت وسائل إعلام محلية، الجمعة، أن مواطنا أقدم على قتل زوجته طعنا في منطقة العارضية القريبة من العاصمة الكويت ثم سلّم نفسه للشرطة، بينما لم تكشف السلطات بعد عن دوافع وملابسات الجريمة.

ولم تعلن وزراة الداخلية تفاصيل الجريمة، لكن صحفا كويتية، من بينها القبس، نشرت نقلا عن مصدر أمني أن الجريمة وقعت عقب خلاف عائلي بين الزوجين، وهما في العقد الثالث من العمر، "استل على أثره الزوج سكينا وانهال على زوجته طعنا حتى أرداها قتيلة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعدام لمواطن قتل زوجته وألقى جثتها في مكان "قذر") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعدام لمواطن قتل زوجته وألقى جثتها في مكان "قذر") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).