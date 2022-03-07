2022/03/07 | 18:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..استبعد السياسي المستقل سعد المطلبي، الاثنين، محاسبة مسرور بارزاني اثر تصريحاته الأخيرة وهجمته التي شنها ضد المحكمة الاتحادية، موضحا أن، السلطة التنفيذية بعيدة عن التنفيذ.وقال المطلبي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني خرج بمهاجمة المحكمة الاتحادية ودعوته إلى الغائها دون محاسبة أو مساءلة”، مشيراً إلى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المطلبي يستبعد محاسبة بارزاني بعد تهجمه على الاتحادية ) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المطلبي يستبعد محاسبة بارزاني بعد تهجمه على الاتحادية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).