2022/03/07 | 18:39 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد الواحد: يفترض أن يكون قوت المواطن خطاً أحمر عند الحكومة ولا تقبل المساس به.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلمانية توجه سؤالا نيابيا للحكومة حول الامن الغذائي ودور المستشارين) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلمانية توجه سؤالا نيابيا للحكومة حول الامن الغذائي ودور المستشارين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).