أخيرا.. الأمم المتحدة تعلن توقيع التفاهم بشأن

2022/03/07 | 18:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقّعت الأمم المتحدة، مذكرة تفاهم مع سلطات المتمردين الحوثيين، تتعلق بدعم اقتراح تقدّمت به المنظمة الأممية لحل قضية ناقلة "صافر" النفطية المهجورة قبالة سواحل اليمن، بحسب ما أعلن متحدث الاثنين.

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