القرقاوي: القمة العالمية للحكومات في دبي تستضيف 15 منتدى عالميًا

2022/03/07 | 18:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي رئيس مؤسسة "القمة العالمية للحكومات، أن القمة التي تُعقد دورتها الثامنة في "إكسبو دبي" يومي 29 و30 مارس/آذار الجاري، ستستضيف 15 منتدى عالميًا.

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