مسلسل الاستقالات داخل حركة “امتداد” يعود للواجهة

2022/03/07 | 18:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قدمت عضو المكتب التنفيذي، مسؤول مكتب الطلبة والمرشحة السابقة عن حركة امتداد، نور نافع عليّ الجليحاوي، اليوم الاثنين، استقالتها من الحركة، عازية السبب الى مشاركة الحركة بالتصويت لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.وذكرت الجيلحاوي في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، “حاولنا خلال الفترة التي مضت تقصي الحقائق والوصول لنتائج قطعية وكنا نريد ان […]

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