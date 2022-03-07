ما شرط روسيا لوقف إطلاق النار فورًا مع أوكراينا؟

2022/03/07 | 18:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا أبلغت الجانب الأوكراني بأنه يمكنها إنهاء العملية “في أي لحظة” إذا قبلت كييف الشروط الروسية.وقال بيسكوف: ” قلنا للأوكرانيين أن كل هذا قد يتوقف في لحظة واحدة”.الشروط يتعين على أوكرانيا تعديل الدستور والتخلي عن مطالبات الانضمام إلى أي تكتل.الاعتراف بشبه جزيرة […]

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