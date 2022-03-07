الحلبوسي يستقبل سفراء أستراليا وإسبانيا والتشيك

2022/03/07 | 18:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ،اليوم الاثنين، في لقاءات منفصلة،مع كل من، السفيرة الأسترالية ، والسفير الإسباني ، والسفير التشيكي ، العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين العراق واصدقائه في العالم.

واضاف المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب، أن “الحلبوسي استقبل في لقاءات منفصلة، كلاً من السفيرة الأسترالية السيدة بولا إليزابيث غانلي، والسفير الإسباني بيدرو مارتينيز، والسفير التشيكي بيتر شتيبانيك، وتقدَّم السفراء بالتهنئة لسيادته بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لمجلس النواب العراقي بدورته الخامسة.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين العراق وأصدقائه في العالم بالمجالات التي تحتاجها البلاد وتنعكس إيجاباً على الشعب، فضلاً عن دعم الحكومة العراقية في مجالات الاقتصاد والتنمية والمشاريع الخدمية.

كما ناقش اللقاء تطورات الأوضاع الدولية والإقليمية، وعدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

من جهتهم، أكد السفراء، خلال اللقاء، دعمهم للعملية الديمقراطية في العراق وكلّ ما يسهم في تنميته واستقراره.

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