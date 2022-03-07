اليوم العالمي للمرأة.. هل يمكن تحقيق العدالة للمرأة العربية؟ - رانيا لصوي

2022/03/07 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رانيا_لصوي لم تخرج قضايا المرأة عربيا أو عالميا من سيطرة رأس المال واستغلاله للمرأة بكافة الصور، في زمن استمرار الحروب وغياب العدالة، ودفع الأثمان تُعلن هيئة الأمم المتحدة للمرأة عن شعارها في اليوم العالمي للمرأة 2022 “المساواة المبنية على النوع الاجتماعي اليوم من أجل غدٍ مستدام”، مُشيرة الى مساهمات النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، اللائي يقدن مهمة التكيف مع تغير المناخ، والتخفيف من حدته، والاستجابة له ......





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