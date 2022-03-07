المال والسلطة والسلاح - سعود سالم

2022/03/07 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_سالم أركيولوجيا العدم ١-;-٢-;-٥-;- - الأنا والبراكسيس إذا كان كاليجولا يريد إمتلاك القمر لأجل تجاوز ذاته، عن طريق مطاردة المستحيل، فإن "أورست - Oreste" بطل سارتر في مسرحية الذباب، يبحث بدوره عن تجاوز هذه الذات التي لم يعد يحتملها، فيقول لـ " إليكتر - Electre " أخته التي بدأ الندم ينخر قلبها بعد إغتيال أمها، فيقول لها : تعالي، سنمضي، سائرين بخطى ثقيلة ، محنيين تحت عبئنا الثقيل.



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