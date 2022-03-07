2022/03/07 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن
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#سعود_سالم أركيولوجيا العدم ١-;-٢-;-٥-;- - الأنا والبراكسيس إذا كان كاليجولا يريد إمتلاك القمر لأجل تجاوز ذاته، عن طريق مطاردة المستحيل، فإن "أورست - Oreste" بطل سارتر في مسرحية الذباب، يبحث بدوره عن تجاوز هذه الذات التي لم يعد يحتملها، فيقول لـ " إليكتر - Electre " أخته التي بدأ الندم ينخر قلبها بعد إغتيال أمها، فيقول لها : تعالي، سنمضي، سائرين بخطى ثقيلة ، محنيين تحت عبئنا الثقيل.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المال والسلطة والسلاح - سعود سالم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#سعود_سالم أركيولوجيا العدم ١-;-٢-;-٥-;- - الأنا والبراكسيس إذا كان كاليجولا يريد إمتلاك القمر لأجل تجاوز ذاته، عن طريق مطاردة المستحيل، فإن "أورست - Oreste" بطل سارتر في مسرحية الذباب، يبحث بدوره عن تجاوز هذه الذات التي لم يعد يحتملها، فيقول لـ " إليكتر - Electre " أخته التي بدأ الندم ينخر قلبها بعد إغتيال أمها، فيقول لها : تعالي، سنمضي، سائرين بخطى ثقيلة ، محنيين تحت عبئنا الثقيل.
ستعطيني ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المال والسلطة والسلاح - سعود سالم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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